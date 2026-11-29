|Rohstoffe unter der Lupe
|
29.11.2026 20:43:14
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Sonntagabend um die Kurse der Rohstoffe
Am Sonntagabend stagniert der Goldpreis. Um 20:40 Uhr notierte der Goldpreis bei 3.654,58 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (3.654,49 US-Dollar).
Zudem fällt der Silberpreis. Um -0,27 Prozent reduziert sich der Silberpreis um 20:14 Uhr auf 43,74 US-Dollar, nachdem der Silberpreis am Vortag noch bei 43,86 US-Dollar lag.
Daneben wertet der Platinpreis um 20:14 Uhr ab. Es geht -0,26 Prozent auf 1.327,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.331,00 US-Dollar stand.
Indessen reduziert sich der Palladiumpreis um -0,22 Prozent auf 901,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 903,00 US-Dollar.
Redaktion Finanzen.net
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Chepko Danil Vitalevich / Shutterstock.com
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.