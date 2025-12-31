|
31.12.2025 13:30:00
Silver, gold and copper trounced stocks. Here’s what a key chart level suggests could be ahead for 2026.
Gold, silver are on pace for their biggest yearly percentage gains since 1979Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 315,09
|-23,74
|-0,55
|Kupferpreis
|12 504,00
|-8,00
|-0,06
|Silberpreis
|71,30
|-4,95
|-6,49