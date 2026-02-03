Silberpreis

78,97
USD
-9,39
-10,63 %
03.02.2026 18:07:20

Silver: Why the price of 'poor man's gold' has hit a record

The price of silver has just reached an all-time high of more than $120 per ounce. Although gold has eclipsed the white metal as a store of value, DW explores why silver is regaining global relevance.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Asiens Börsen schwächer
Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag rote Vorzeichen aus.
