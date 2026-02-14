Silberpreis

77,43
USD
2,26
3,01 %
14.02.2026 18:07:19

Silver: Why the price of 'poor man's gold' has hit a record

The price of silver has just reached an all-time high of more than $120 per ounce. Although gold has eclipsed the white metal as a store of value, DW explores why silver is regaining global relevance.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Silberpreis 77,43 2,26 3,01

12:04 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11:44 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

