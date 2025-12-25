Silberpreis

71,97
USD
0,00
0,00 %
25.12.2025 12:07:21

Silver: Why the price of 'poor man's gold' hit a record

Silver just reached an all-time high of $67. Although gold has eclipsed the white metal as a store of value, DW explores why silver is regaining global relevance.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Rohstoffe in diesem Artikel

Silberpreis 71,97 -

