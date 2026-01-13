|
13.01.2026 16:03:21
Silver: Why the price of 'poor man's gold' hit a record
Silver just reached an all-time high of $67. Although gold has eclipsed the white metal as a store of value, DW explores why silver is regaining global relevance.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Rohstoffe in diesem Artikel
|Silberpreis
|90,38
|3,41
|3,92
