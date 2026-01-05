Goldpreis

4 493,98
USD
48,23
1,08 %
05.01.2026 19:53:00

Silver and gold are the big winners as investors look for safety following the U.S. intervention in Venezuela

Gold and silver emerged as the big winners of flight-to-safety trades by investors on Monday following the U.S. intervention in Venezuela.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Rohstoffe in diesem Artikel

Goldpreis 4 493,98 48,23 1,08
Silberpreis 81,28 4,80 6,28

Börse aktuell - Live Ticker

ATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

