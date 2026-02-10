|
10.02.2026 18:00:00
Silver and Gold Prices Are Volatile. Buy This ETF for Safety This Year
If you want to add some safety for your portfolio, you might normally look at silver and gold as possible ways to diversify and reduce your risk. But given how volatile their prices have been in recent months, there's clearly a great deal of speculation going on involving these traditionally safe assets.When there's a high degree of speculation involved in a stock or asset, that increases your overall risk, because it can be much more difficult to predict which direction it will go in. That's why, for risk-averse investors, buying silver or gold may not be an ideal option right now.Instead, what you may want to consider is investing in a diversified exchange-traded fund (ETF) that can provide you with stability and plenty of dividend income. An ETF that checks off those boxes is the iShares Core High Dividend ETF (NYSEMKT: HDV).
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 973,06
|50,86
|1,03
|Silberpreis
|77,99
|2,82
|3,75
