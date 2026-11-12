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12.11.2026 20:00:00
Silver ETF vs. Silver Miners ETF: Which Has Held Up Better This Year?
Some commodity prices are soaring this year -- I'm looking at you, oil -- while other marquee commodities, namely gold, are sagging. Regarding the yellow metal and related exchange-traded funds (ETFs), these assets are slumping largely due to rising interest rates.
In simple terms, higher yields refresh bonds' income proposition, making gold and bullion-backed ETFs less appealing because those assets don't pay dividends or interest. Gold's woes are pertinent to investors considering silver and ETFs such as the iShares Silver Trust (NYSEMKT: SLV), as the two commodities are often highly correlated.
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