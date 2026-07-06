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06.07.2026 18:08:00
Silver has plunged 50% from its January peak to $60. Why it could hit $130 next year.
After its dramatic plunge, silver may be experiencing a huge disconnect between its traded value and its importance as a critical material.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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