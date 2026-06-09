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09.06.2026 19:02:05
Silver Has Tumbled 46% From its Peak to $66 an Ounce. Is This Top Silver ETF Still a Buy?
On Jan. 29, the price of silver reached its all-time high of $121.67 per troy ounce, quadrupling from $30.38 per ounce a year earlier. At the time, robust industrial demand, feverish investor demand, and production bottlenecks all drove its price higher.But since hitting that peak, it's declined 46% to $66 per ounce. Let's see why it pulled back -- and if it's the right time to buy silver via the iShares Silver Trust ETF (NYSEMKT: SLV).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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