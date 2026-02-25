|
Silver In The Crossfire: Mexico's Cartel Turmoil Threatens Mines
A wave of violence has erupted in Mexico following the killing of the longtime leader of the Jalisco New Generation Cartel (CJNG) on February 22.In a coordinated military raid with the support of U.S. Intelligence, Mexican forces killed Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes. Within hours, cartel gunmen torched vehicles, erected roadblocks across roughly 20 states, and launched attacks on civilian and security infrastructure.The removal of a cartel boss rarely ends violence in Mexico. It often accelerates it.El Mencho's death has opened a power vacuum inside one of the country's most militarized criminal organizations. In these transitory periods, factions compete for succession, regional lieutenants assert autonomy, and rivals test territorial boundaries. The result is fragmentation — and a surge in kidnappings, extortion, hijackings, and targeted killings.CJNG's influence stretched across key mining and agricultural corridors, including Jalisco, Michoacán, Zacatecas, and parts of Durango. These are not peripheral zones. They overlap directly with Mexico's most productive silver belts and high-value export agriculture.Silver On A Fault LineMexico is the world's largest silver producer, and several of its most important mines sit squarely ...Full story available on Benzinga.comWeiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
