15.12.2025 19:22:06
Silver Is at an All-Time High. This ETF Lets Investors Capture the Momentum
Silver keeps climbing.The price of the precious metal has surged in recent weeks, hitting an all-time high of $64.66 per ounce on Dec. 12, 2025. Silver has now logged nearly 113% gains in 2025, as of this writing.It's a prime opportunity for investors to capture the momentum, and one of the best ways to invest in silver right now is by owning physical silver without actually owning it.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
