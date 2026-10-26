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26.10.2026 18:55:00
Silver Is Down 17% in a Month. Here's My Prediction for What's Ahead for the Precious Metal.
Over the past month, silver's spot price has declined 17% to about $54 per troy ounce. Let's see what caused that pullback -- and whether it will head higher or sink lower by the end of the year.
Silver's spot price reached a record high of $121.67 per troy ounce on Jan. 29, 2026. That represented a 429% gain over its previous two years.
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