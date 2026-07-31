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31.07.2026 16:05:00
Silver Is Down Big From Its Peak. Is Now the Time to Buy the Dip?
Beginning in April 2025, silver began a rapid ascent, nearly quadrupling in price from about $29 per ounce to a peak of more than $115 per ounce in January of this year. The price increase was driven by the growing demand for silver to serve the massive AI data center build-out. Those cloud facilities use silver in:Despite rising demand for the white metal, its supply has remained constrained. Silver mining output has not kept pace with demand in recent years, as mine supply growth has remained sluggish. All that said, silver is now far off that January peak. The price has fallen to about $58 an ounce, half what it was then.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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