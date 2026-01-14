|
Silver is getting more expensive to trade, but it could still hit $100. Here’s how.
Trading exchange operator CME Group made it more expensive in recent weeks for people to trade silver futures contracts. That doesn’t seem to bother investors who have lifted prices up to their highest levels on record, with many setting their sights on the psychologically important $100-an-ounce mark.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
