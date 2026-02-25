|
Silver Is Rebounding. Should You Invest $1,000 Now?
The price of silver has been highly volatile this year. After a historic rally in 2025 that sent the price of the white metal from about $31 an ounce in January 2025 to $115 an ounce in January of this year, the price of silver plummeted over the first few weeks of February to under $74 an ounce. That's a drop of more than a third from its recent high.Analysts attributed the sell-off to a drop in demand for silver at the higher price level, as well as investor nervousness about the AI boom, which had helped drive silver's price higher for a year. But the price of silver is climbing again. It's back near $88 an ounce as of Monday, Feb. 23.Why is it climbing again? And should you invest now?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
