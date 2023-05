Silver Lake will Angebot für Software AG nicht erhöhen

FRANKFURT (Dow Jones)--Auch nach einer höheren Offerte durch Rivale Bain und dessen Tochter Rocket Software will Silver Lake sein Angebot für die Darmstädter Software AG nicht erhöhen. "Silver Lake ist weiterhin von der Attraktivität seines zuvor vorgelegten Angebots von EUR 32,00 je Aktie der Software AG überzeugt", teilte der Investor mit. Am Vorabend hatte Rocket in einer unverbindlichen Interessensbekundung 34,00 Euro je Aktie geboten.

Die Software AG stellte bereit am Dienstag klar, dass das Unternehmen nicht darauf eingehen werde. Das von Silver Lake am 21. April angekündigte und am 4. Mai 2023 erhöhte Angebot sei im besten Interesse aller Aktionäre des Unternehmens, so der Konzern. Es beinhalte eine signifikante Prämie für die Aktionäre, habe ein hohes Maß an Transaktionssicherheit und werde die Umsetzung der Strategie des Unternehmens als unabhängiges Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland beschleunigen.

Silver Lake teilte weiter mit, man habe keine Absicht, eine Partnerschaft mit einem anderen Bieter einzugehen oder die bereits gesicherte Beteiligung von 30,1 Prozent an eine andere Partei zu verkaufen.

May 10, 2023 03:47 ET (07:47 GMT)