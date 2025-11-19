|
19.11.2025 20:16:00
Silver may be the ‘poor man’s gold,’ but its 74% surge this year looks far from over
Silver may represent one of the few cases where cheaper is better – not just when it comes to cost, but in terms of quality for investors.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 086,84
|8,81
|0,22
|Silberpreis
|51,15
|-0,18
|-0,35