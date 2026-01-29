|
29.01.2026 07:05:00
Silver Prices Have Soared. Does That Make First Majestic Stock a Buy in 2026?
Silver prices have soared over the last year, and investors have taken notice. Since the start of 2025, the iShares Silver Trust (NYSEMKT: SLV), which tracks the spot price of silver, has blasted 280% higher.This bodes well for silver miners like First Majestic (NYSE: AG), which has soared by 364% over that same period. As silver climbs higher, is First Majestic stock a smart buy in 2026? Let's explore the opportunity and risk to find out.Silver plays a crucial role in artificial intelligence (AI) technology, thanks to its electrical conductivity. This makes it a key component for enabling high-speed data transmission in semiconductors and for cooling power-hungry GPUs. Beyond AI, silver is important for solar panels (photovoltaics), electric vehicles, and medical imaging equipment.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Rohstoffe in diesem Artikel
|Silberpreis
|98,83
|-17,03
|-14,70