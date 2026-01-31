|
31.01.2026 18:41:02
Silver Showdown: Is SIL or SLV the Better Buy in 2026?
The iShares Silver Trust (NYSEMKT:SLV) and the Global X - Silver Miners ETF (NYSEMKT:SIL) both offer ways to play the silver theme, but they do so through very different exposures: SLV is designed to closely track the price of physical silver, while SIL invests in a concentrated set of global silver mining companies. This analysis compares their fees, performance, risk, and portfolio makeup to help investors decide which approach may appeal more, depending on their objectives.Beta measures price volatility relative to the S&P 500. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months.
