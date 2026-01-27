|
27.01.2026 13:00:00
Silver Soared 144% in 2025. History Says It Could Crash in 2026.
Although many investors have been focused on traditional growth opportunities like big tech, the often-overlooked precious metals sector has quietly stolen the show. Silver, in particular, has been on a generational run, with prices up by an eye-popping 240% during the past 12 months alone, as concerns mount about supply constraints in China and political uncertainty in the U.S. Let's dig deeper into why history suggests the rally might not last for the long haul.This month, silver prices crossed $100 per ounce for the first time in history, the latest peak in a speculative frenzy. Geopolitical turmoil is likely the most significant factor pushing prices up. The Trump administration has steered the U.S. toward a more volatile and unpredictable trade policy -- with tariffs ranging from 10% to 50% for most of the world. And this could be making international investors unsure about the U.S. dollar's future as a safe asset and the global reserve currency. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
