|
17.12.2025 03:02:25
Silver tops US$65 for first time; gold firms as US unemployment rate climbs
Traders still expect two cuts of 25 basis points each in 2026Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Silberpreis
|66,24
|2,49
|3,91
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich kaum verändert -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen schließen mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende in Grün
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Mittwoch seitwärts, während der deutsche Leitindex Verluste einsteckte. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost dominierten die Bullen das Börsengeschehen.