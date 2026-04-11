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11.04.2026 03:00:58
Silver vs. Gold: Is SIL or IAU the Stronger Precious Metals ETF Right Now?
The Global X - Silver Miners ETF (NYSEMKT:SIL) and the iShares Gold Trust (NYSEMKT:IAU) both provide access to precious metals, but their approaches and risk profiles differ. SIL holds a portfolio of silver mining companies, giving investors indirect exposure to silver prices with added company-specific risk. IAU, on the other hand, is designed to track the price of physical gold, offering a more direct commodity play. This comparison unpacks the nuances between these two popular ETFs.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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