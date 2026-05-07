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07.05.2026 20:30:00
Since 2023, Warren Buffett and His Successor, Greg Abel, Have Sent Wall Street a $636 Billion Warning. But There Is a Silver Lining.
In recent years, it seems like Berkshire Hathaway's (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) former CEO, Warren Buffett, has been trying to warn investors about the market's high valuation. Buffett and his team have been hoarding cash and have been net sellers of stocks in recent years.Since being chosen as Buffett's successor, Abel has continued the trend, once again piling into cash and being a net seller of stocks in the first quarter of 2026. Since the start of 2023, Buffett and Abel have sent Wall Street a $636 billion warning. However, there is a silver lining.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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