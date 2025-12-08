|
08.12.2025 06:27:36
Singapore consumer watchdog raps Courts, Prism+ for misleading website features
The watchdog urges consumers to review their shopping carts, verify payment amounts and question urgency claimsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Rapspreis
|476,50
|2,00
|0,42