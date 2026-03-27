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27.03.2026 05:00:00
Singapore ramps up push to become Asia’s gold trading hub amid rising investor demand
Plans are underway to develop gold-related capital market products to facilitate price discovery and build liquidityWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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