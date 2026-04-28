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28.04.2026 12:17:45
Singapore stocks slip as oil tops US$110; STI down 0.1%
The benchmark index is close to where it was on the first trading day after the Iran war beganWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|111,22
|2,92
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|Ölpreis (WTI)
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