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20.03.2026 11:06:32

Singapore stocks slip on Friday as oil volatility weighs; STI down 0.4%

The iEdge Singapore Next 50 Index declines 0.9% to 1,464.78Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Der heimische Leitindex präsentiert sich am Freitag mit leichten Gewinnen, während auch der deutsche Leitindex etwas zulegt. Die US-Börsen werden mit Abschlägen erwartet. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.
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