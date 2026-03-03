Goldpreis

5 306,94
USD
-16,03
-0,30 %
03.03.2026 05:48:19

Singapore taps JPMorgan, UBS to push regional gold hub ambition

UOB is the only Singaporean lender offering physical gold sales and vault services to retail customersWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Goldpreis 5 306,94 -16,03 -0,30

07:52 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
02.03.26 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Krieg in Nahost: ATX tiefer erwartet -- DAX vorbörslich schwächer -- Asiens Börsen im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt wird am Dienstag im Minus erwartet, währenddessen auch der DAX vorbörslich tiefer gesehen wird. Die Märkte in Fernost notieren am Dienstag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

