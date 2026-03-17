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17.03.2026 12:20:57
Sinn Féin shirking responsibilities on oil bills, says Lyons
The communities minister was giving his reaction to the £17m support package announced by the UK government.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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