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25.08.2026 03:48:02
SK Hynix Drops 5% in Seoul, KOSPI Drops 3% Amid Reported US Pressure for Korean Chipmakers to Invest in America; Brent Slips as Iran Tensions Rise
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Rohstoffe in diesem Artikel
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