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25.08.2026 03:48:02

SK Hynix Drops 5% in Seoul, KOSPI Drops 3% Amid Reported US Pressure for Korean Chipmakers to Invest in America; Brent Slips as Iran Tensions Rise

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NVIDIA-Bilanz voraus: ATX letztlich in Grün -- DAX schließt stärker -- Wall Street schlussendlich höher -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Handel tendierte am Dienstag in der Gewinnzone. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso im Plus. Die Wall Street zeigte sich fester. Die asiatischen Börsen bewegten sich in unterschiedliche Richtungen.
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