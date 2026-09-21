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21.09.2026 12:55:57
Slide in oil prices drives rebound in battered government bonds
Brent crude falls to just above $100 amid speculation that Donald Trump could meet Iranian president this week, lifting French and Italian debtWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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