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04.06.2026 05:16:36
Slumping Chinese oil imports ‘shield’ global market from higher prices
Traders and analysts say near-decade-low shipments are a major factor in why crude still trades at less than $100 a barrelWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
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|Ölpreis (WTI)
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