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27.04.2026 18:53:00

SLV vs. SIVR: Same Silver. One Costs You More. Here Is Which Silver ETF Is the Smarter Long-Term Buy.

As of the end of March, there were 4,915 exchange-traded products (ETPs), including exchange-traded funds (ETFs), listed on U.S. exchanges. That's a big universe, one that seemingly grows daily. That vast population also ensures some ETFs are mirror images of competing funds.A familiar example is the landscape of market capitalization-weighted S&P 500 ETFs. The titans of this space all do the same thing: track the S&P 500, with only branding and expense ratios differing.In this silver ETF rivalry, investors would do well to choose the lower-cost fund. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Leitindex präsentierte sich zum Wochenstart freundlich. Der DAX gab etwas nach. An den US-Börsen zeigte sich keine einheitliche Richtung. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.
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