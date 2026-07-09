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09.07.2026 22:29:14
SLV vs SGDM: Is a Silver ETF Better Than a Gold Miner Fund to Ride the Commodity Boom in 2026?
Deciding between iShares Silver Trust (NYSEMKT:SLV) and Sprott Gold Miners ETF (NYSEMKT:SGDM) requires weighing the benefits of direct physical silver price tracking against the operational risks and equity leverage of gold-mining firms.Precious metals often act as a portfolio stabilizer, yet the path to exposure varies significantly between these two popular vehicles. The iShares Silver Trust offers a direct link to the silver market without corporate overhead. In contrast, the Sprott Gold Miners ETF targets companies that extract gold, offering a distinct risk-reward profile tied to mining efficiency and geological success.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
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