27.10.2025 15:58:10
SNB profitiert von Goldpreis und Aktienmärkten
Die SNB dürfte für das dritte Quartal einen ordentlichen Bilanzgewinn ausweisen. Damit könnte der Verlust aus dem ersten Halbjahr mehr als wettgemacht werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
