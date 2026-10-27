Gold & Co. unter der Lupe 27.10.2026 20:43:14

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Dienstagabend

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Dienstagabend

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Der Goldpreis ist am Abend geklettert. Um 20:40 Uhr legte der Goldpreis um 1,24 Prozent auf 4.063,15 US-Dollar zu, nachdem er am Vortag noch bei 4.013,21 US-Dollar gehandelt worden war.

Zudem gewinnt der Silberpreis am Dienstagabend hinzu. Um 1,04 Prozent auf 54,48 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Silberpreis bei 53,92 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Platinpreis Gewinne verbuchen. Um 20:38 Uhr steigt der Platinpreis um 0,42 Prozent auf 1.537,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.530,50 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Palladiumpreis Verluste. Um 20:36 Uhr fällt der Palladiumpreis um -1,62 Prozent auf 1.031,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.048,50 US-Dollar an der Tafel.

Nach 115,81 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Dienstagabend um -1,66 Prozent auf 113,89 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) bergab. Um 20:40 Uhr steht ein Minus von -1,95 Prozent auf 99,78 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Ölpreis (WTI) noch bei 101,76 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Baumwolle im Sinkflug. Um 19:22 Uhr gibt der Baumwolle um -1,26 Prozent auf 0,78 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,79 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet der Haferpreis um 19:18 Uhr ab. Es geht -1,80 Prozent auf 3,54 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,61 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt der Lebendrindpreis am Dienstagabend hinzu. Um 0,05 Prozent auf 2,30 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Lebendrindpreis bei 2,30 US-Dollar.

Daneben wertet der Maispreis um 19:20 Uhr ab. Es geht -1,10 Prozent auf 4,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 4,55 US-Dollar stand.

Zudem steigt der Mastrindpreis. Um 0,77 Prozent verstärkt sich der Mastrindpreis um 19:05 Uhr auf 3,53 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 3,50 US-Dollar lag.

Inzwischen steigt der Orangensaftpreis um 1,84 Prozent auf 1,38 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Orangensaftpreis bei 1,36 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenpreis bergab. Um 19:20 Uhr steht ein Minus von -0,93 Prozent auf 12,30 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenpreis noch bei 12,41 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenmehlpreis um 19:20 Uhr ab. Es geht -1,65 Prozent auf 334,60 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 340,20 US-Dollar stand.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,60 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,67 US-Dollar).

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,60 US-Dollar) geht es um 5,00 Prozent auf 2,73 US-Dollar nach oben.

Zudem fällt der Mageres Schwein Preis. Um -3,90 Prozent reduziert sich der Mageres Schwein Preis um 19:05 Uhr auf 0,62 US-Dollar, nachdem der Mageres Schwein Preis am Vortag noch bei 0,65 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Milchpreis Verluste. Um 19:10 Uhr fällt der Milchpreis um -0,07 Prozent auf 15,24 US-Dollar. Am Vortag standen noch 15,25 US-Dollar an der Tafel.

Daneben sinkt der Heizölpreis um -3,26 Prozent auf 125,48 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 129,71 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Reispreis am Dienstagabend hinzu. Um 0,73 Prozent auf 17,28 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Reispreis bei 17,16 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Holzpreis im Sinkflug. Um 20:16 Uhr gibt der Holzpreis um -1,36 Prozent auf 508,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 515,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - TTF bei 97,55 Euro gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,16 Prozent im Vergleich zum Vortag (97,71 Euro).

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Alistair Scott / Shutterstock.com

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