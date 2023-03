So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Dienstagmittag

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Der Goldpreis liegt am Mittag bei 1.907,45 US-Dollar. So fiel der Goldpreis um 13:13 Uhr um -0,16 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 1.910,47 US-Dollar stand.

Nach 21,79 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Dienstagmittag um -0,69 Prozent auf 21,64 US-Dollar gesunken.

Währenddessen verliert der Platinpreis um -1,35 Prozent auf 988,00 US-Dollar. Gestern stand der Platinpreis noch bei 1.001,50 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Palladiumpreis kaum von der Stelle. Um 13:12 Uhr werden 1.476,00 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Daneben wertet der Ölpreis (Brent) um 13:03 Uhr ab. Es geht -1,45 Prozent auf 79,57 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 80,77 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 73,46 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (76,46 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -3,92 Prozent.

Zudem gewinnt der Baumwolle am Dienstagmittag hinzu. Um 0,60 Prozent auf 0,82 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,81 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Orangensaftpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2,63 US-Dollar) geht es um -13,59 Prozent auf 2,35 US-Dollar nach unten.

Derweil notiert der Weizenpreis bei 263,75 Euro. Im Vergleich zum Vortag (267,00 Euro) ist das ein Abschlag von -1,31 Prozent.

Indessen verstärkt sich der Zuckerpreis um 0,58 Prozent auf 0,21 US-Dollar. Am Vortag notierte der Zuckerpreis bei 0,21 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Aufwind. Um 14:03 Uhr zieht der Erdgaspreis - Natural Gas um 6,24 Prozent auf 2,61 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2,45 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes gibt der Rapspreis nach. Für den Rapspreis geht es nach 485,25 Euro am Vortag auf 482,75 Euro nach unten (--0,46 Prozent).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Heizölpreis Verluste. Um 14:03 Uhr fällt der Heizölpreis um -1,08 Prozent auf 72,65 US-Dollar. Am Vortag standen noch 73,44 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.at