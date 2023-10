So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Dienstagmittag

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Am Mittag verteuerte sich der Goldpreis um 0,17 Prozent. Damit lag der Goldpreis um 13:13 Uhr bei 1.923,35 US-Dollar, nach 1.920,14 US-Dollar am Vortag.

Zudem steigt der Silberpreis. Um 0,22 Prozent verstärkt sich der Silberpreis um 13:12 Uhr auf 22,67 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 22,62 US-Dollar lag.

Währenddessen wird der Platinpreis bei 896,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vortag (895,50 US-Dollar).

Indes gibt der Palladiumpreis nach. Für den Palladiumpreis geht es nach 1.147,00 US-Dollar am Vortag auf 1.144,00 US-Dollar nach unten (--0,26 Prozent).

Zudem fällt der Ölpreis (Brent). Um -0,23 Prozent reduziert sich der Ölpreis (Brent) um 13:03 Uhr auf 89,95 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (Brent) am Vortag noch bei 89,65 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) bergab. Um 13:03 Uhr steht ein Minus von -0,30 Prozent auf 86,82 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Ölpreis (WTI) noch bei 86,66 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Baumwolle mit Verlusten. Um 13:01 Uhr notiert der Baumwolle -0,86 Prozent niedriger bei 0,84 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,85 US-Dollar.

Zudem gibt der Kaffeepreis am Dienstagmittag nach. Um -0,65 Prozent auf 1,53 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Kaffeepreis bei 1,54 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Abschläge in Höhe von -0,05 Prozent auf 4,90 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,90 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,27 Prozent auf 12,91 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 12,86 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenmehlpreis nordwärts. Um 13:03 Uhr steht ein Plus von 0,46 Prozent auf 392,30 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenmehlpreis-Kurs noch bei 390,20 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,56 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,36 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,56 US-Dollar).

Zudem gibt der Weizenpreis am Dienstagmittag nach. Um -1,16 Prozent auf 234,25 Euro geht es nach unten. Am Vortag stand der Weizenpreis bei 237,25 Euro.

Zudem gewinnt der Zuckerpreis am Dienstagmittag hinzu. Um 1,22 Prozent auf 0,27 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,27 US-Dollar.

Indes gibt der Erdgaspreis - Natural Gas nach. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 3,11 US-Dollar am Vortag auf 3,11 US-Dollar nach unten (--0,22 Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für den Rapspreis bergab. Um 12:58 Uhr steht ein Minus von -1,59 Prozent auf 417,50 Euro zu Buche. Gestern tendierte der Rapspreis noch bei 424,25 Euro.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis bergab. Um 13:02 Uhr steht ein Minus von -0,32 Prozent auf 82,95 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Heizölpreis noch bei 83,21 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at