Gold & Co. im Fokus 06.10.2026 13:17:06

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Dienstagmittag

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Dienstagmittag

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Der Goldpreis liegt am Mittag bei 4.160,09 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 13:13 Uhr um 0,49 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.139,89 US-Dollar stand.

Nach 61,10 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Dienstagmittag um -0,02 Prozent auf 61,09 US-Dollar gesunken.

Währenddessen verliert der Platinpreis um -0,17 Prozent auf 1.714,50 US-Dollar. Gestern stand der Platinpreis noch bei 1.717,50 US-Dollar.

Daneben sinkt der Palladiumpreis um -1,06 Prozent auf 1.165,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.178,00 US-Dollar.

Daneben wertet der Ölpreis (Brent) um 13:03 Uhr ab. Es geht -2,02 Prozent auf 98,29 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 100,32 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 87,72 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (89,43 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,91 Prozent.

Zudem gewinnt der Haferpreis am Dienstagmittag hinzu. Um 0,96 Prozent auf 4,21 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Haferpreis bei 4,17 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Kaffeepreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,93 US-Dollar) geht es um 0,31 Prozent auf 2,93 US-Dollar nach oben.

Derweil notiert der Kakaopreis bei 4.334,00 Britische Pfund. Im Vergleich zum Vortag (4.382,00 Britische Pfund) ist das ein Abschlag von -1,10 Prozent.

Indessen verstärkt sich der Maispreis um 0,60 Prozent auf 5,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 4,97 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenpreis im Aufwind. Um 13:02 Uhr zieht der Sojabohnenpreis um 0,45 Prozent auf 12,87 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 12,81 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes gewinnt der Sojabohnenmehlpreis hinzu. Für den Sojabohnenmehlpreis geht es nach 345,90 US-Dollar am Vortag auf 350,10 US-Dollar nach oben (+1,21Prozent).

In der Zwischenzeit kann der Zuckerpreis Gewinne verbuchen. Um 13:03 Uhr steigt der Zuckerpreis um 0,10 Prozent auf 0,21 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,21 US-Dollar an der Tafel.

Derweil geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas bergauf. Der Erdgaspreis - Natural Gas steigt 0,13 Prozent auf 3,07 US-Dollar, nach 3,07 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Heizölpreis um 13:13 Uhr ab. Es geht -3,30 Prozent auf 116,24 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 120,20 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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