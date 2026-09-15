Rohstoffkurse aktuell 15.09.2026 10:13:20

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Dienstagvormittag

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Dienstagvormittag

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Der Goldpreis liegt am Vormittag bei 4.265,32 US-Dollar. So fiel der Goldpreis um 10:10 Uhr um -0,78 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.298,80 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Abschläge in Höhe von -1,00 Prozent auf 62,61 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 63,24 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Platinpreis um -1,83 Prozent auf 1.745,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.778,00 US-Dollar.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.274,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.296,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,70 Prozent.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 10:00 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 2,05 Prozent auf 107,85 US-Dollar. Am Vortag standen noch 105,68 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (WTI) gewinnt 2,34 Prozent auf 103,76 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 101,39 US-Dollar an der Tafel standen.

Mit dem Haferpreis geht es indes nordwärts. Der Haferpreis gewinnt 10,34 Prozent auf 3,95 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3,58 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen steigt der Maispreis um 3,81 Prozent auf 5,32 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 5,12 US-Dollar.

Nach 12,85 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Dienstagvormittag um 1,15 Prozent auf 13,00 US-Dollar gestiegen.

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenmehlpreis gibt -0,46 Prozent auf 348,10 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 349,70 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Aufwind. Um 10:00 Uhr zieht der Sojabohnenölpreis um 0,98 Prozent auf 0,70 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,69 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gibt der Zuckerpreis am Dienstagvormittag nach. Um -0,50 Prozent auf 0,18 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2,90 US-Dollar) geht es um -0,07 Prozent auf 2,89 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Zugewinne in Höhe von 3,23 Prozent auf 135,26 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 131,03 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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