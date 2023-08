So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Donnerstagabend

Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 1.885,35 US-Dollar und damit -0,36 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 1.892,15 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:36 Uhr notiert der Silberpreis 0,80 Prozent stärker bei 22,59 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 22,41 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 0,17 Prozent auf 893,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 891,50 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Palladiumpreis am Donnerstagabend hinzu. Um 0,54 Prozent auf 1.219,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.212,50 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 0,97 Prozent auf 84,18 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 83,45 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 1,49 Prozent auf 80,44 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 79,38 US-Dollar.

Nach 4,41 US-Dollar am Vortag ist der Haferpreis am Donnerstagabend um 0,06 Prozent auf 4,39 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit verbucht der Kaffeepreis Abschläge in Höhe von -1,88 Prozent auf 1,46 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kaffeepreis bei 1,49 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Lebendrindpreis Verluste. Um 20:01 Uhr fällt der Lebendrindpreis um -0,42 Prozent auf 1,78 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,79 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Maispreis bei 4,73 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,70 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,69 Prozent.

Währenddessen wird der Mastrindpreis bei 2,45 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,25 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,45 US-Dollar).

Nach 3,31 US-Dollar am Vortag ist der Orangensaftpreis am Donnerstagabend um -4,61 Prozent auf 3,16 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 13,37 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,02 Prozent im Vergleich zum Vortag (13,35 US-Dollar).

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenmehlpreis um -1,43 Prozent auf 399,80 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 404,50 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenölpreis gewinnt 1,44 Prozent auf 0,68 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,67 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet der Zuckerpreis um 19:00 Uhr ab. Es geht -0,99 Prozent auf 0,24 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,24 US-Dollar stand.

Zeitgleich verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,65 Prozent auf 2,62 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 2,59 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Mageres Schwein Preis am Donnerstagabend hinzu. Um 1,31 Prozent auf 0,79 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Mageres Schwein Preis bei 0,78 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Milchpreis Verluste. Um 20:15 Uhr fällt der Milchpreis um -0,17 Prozent auf 17,27 US-Dollar. Am Vortag standen noch 17,34 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:31 Uhr notiert der Heizölpreis 2,65 Prozent stärker bei 81,89 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 79,78 US-Dollar.

Währenddessen wird der Reispreis bei 15,54 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,06 Prozent im Vergleich zum Vortag (15,55 US-Dollar).

Mit dem Erdgaspreis - TTF geht es indes nach unten. Der Erdgaspreis - TTF gibt -1,81 Prozent auf 34,70 Euro nach, nachdem gestern noch 35,34 Euro an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.at