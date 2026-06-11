Öl & Co. unter der Lupe 11.06.2026 20:43:14

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Donnerstagabend

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Donnerstagabend

Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.

Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 4.157,50 US-Dollar und damit 2,02 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.075,10 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:40 Uhr notiert der Silberpreis 3,58 Prozent stärker bei 66,02 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 63,74 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 1,24 Prozent auf 1.714,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.693,00 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Palladiumpreis am Donnerstagabend hinzu. Um 2,58 Prozent auf 1.272,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.240,00 US-Dollar.

Daneben sinkt der Ölpreis (Brent) um -4,62 Prozent auf 90,61 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 95,00 US-Dollar.

Daneben sinkt der Ölpreis (WTI) um -2,31 Prozent auf 87,95 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 90,03 US-Dollar.

Nach 0,71 US-Dollar am Vortag ist der Baumwolle am Donnerstagabend um 1,95 Prozent auf 0,72 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit verbucht der Haferpreis Abschläge in Höhe von -0,94 Prozent auf 3,16 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 3,19 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Kaffeepreis Gewinne verbuchen. Um 19:30 Uhr steigt der Kaffeepreis um 2,23 Prozent auf 2,54 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,48 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Lebendrindpreis bei 2,51 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,50 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,52 Prozent.

Währenddessen wird der Maispreis bei 4,11 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,91 Prozent im Vergleich zum Vortag (4,19 US-Dollar).

Nach 3,54 US-Dollar am Vortag ist der Mastrindpreis am Donnerstagabend um 1,45 Prozent auf 3,60 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen wird der Orangensaftpreis bei 1,66 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,60 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,67 US-Dollar).

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenpreis um -0,65 Prozent auf 11,16 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 11,23 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenmehlpreis gibt -0,13 Prozent auf 301,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 301,90 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 20:20 Uhr ab. Es geht -1,12 Prozent auf 0,74 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,75 US-Dollar stand.

Zeitgleich verringert sich der Zuckerpreis um -0,93 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,14 US-Dollar.

Zudem gibt der Erdgaspreis - Natural Gas am Donnerstagabend nach. Um -2,73 Prozent auf 3,10 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,19 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Mageres Schwein Preis Verluste. Um 20:05 Uhr fällt der Mageres Schwein Preis um -0,35 Prozent auf 0,93 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,93 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich der Milchpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:30 Uhr notiert der Milchpreis 0,06 Prozent stärker bei 16,01 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 16,00 US-Dollar.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 93,25 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,22 Prozent im Vergleich zum Vortag (95,37 US-Dollar).

Mit dem Kohlepreis geht es indes nach unten. Der Kohlepreis gibt -1,12 Prozent auf 132,75 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 134,25 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen reduziert sich der Reispreis um -1,18 Prozent auf 12,18 US-Dollar. Am Vortag notierte der Reispreis bei 12,33 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Holzpreis kaum. Am Donnerstagabend lag der Holzpreis bei 620,00 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 620,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Erdgaspreis - TTF Verluste. Um 18:50 Uhr fällt der Erdgaspreis - TTF um -1,83 Prozent auf 49,43 Euro. Am Vortag standen noch 50,35 Euro an der Tafel.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Sebastian Duda / Shutterstock.com

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