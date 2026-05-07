So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Donnerstagmittag

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Am Donnerstagmittag zieht der Goldpreis an. Um 13:13 Uhr kletterte der Goldpreis um 0,85 Prozent auf 4.730,14 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (4.690,26 US-Dollar).

Indessen verstärkt sich der Silberpreis um 3,99 Prozent auf 80,45 US-Dollar. Am Vortag notierte der Silberpreis bei 77,36 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Platinpreis um 1,42 Prozent auf 2.076,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 2.047,50 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Palladiumpreis um 0,19 Prozent auf 1.545,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.542,00 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 98,80 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -3,10 Prozent im Vergleich zum Vortag (101,96 US-Dollar).

Zudem fällt der Ölpreis (WTI). Um -2,78 Prozent reduziert sich der Ölpreis (WTI) um 13:14 Uhr auf 92,44 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (WTI) am Vortag noch bei 95,08 US-Dollar lag.

Währenddessen legt der Baumwolle um 1,65 Prozent auf 0,83 US-Dollar zu. Gestern war der Baumwolle noch 0,82 US-Dollar wert.

Daneben sinkt der Haferpreis um -4,33 Prozent auf 3,15 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,29 US-Dollar.

Mit dem Kaffeepreis geht es indes nach unten. Der Kaffeepreis gibt -0,62 Prozent auf 2,98 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 2,99 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gewinnt der Kakaopreis am Donnerstagmittag hinzu. Um 8,74 Prozent auf 3.346,00 Britische Pfund geht es nach oben. Am Vortag stand der Kakaopreis bei 3.077,00 Britische Pfund.

Zudem gibt der Zuckerpreis am Donnerstagmittag nach. Um -1,22 Prozent auf 0,15 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,40 Prozent auf 2,72 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,73 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit Verlusten. Um 13:13 Uhr notiert der Heizölpreis -2,37 Prozent niedriger bei 97,74 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 100,12 US-Dollar.

Mit dem Kohlepreis geht es indes nach unten. Der Kohlepreis gibt -4,18 Prozent auf 105,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 110,10 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.at