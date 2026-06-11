So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Donnerstagmittag

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Am Donnerstagmittag zieht der Goldpreis an. Um 13:13 Uhr kletterte der Goldpreis um 0,36 Prozent auf 4.089,93 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (4.075,10 US-Dollar).

Indessen verstärkt sich der Silberpreis um 0,22 Prozent auf 63,88 US-Dollar. Am Vortag notierte der Silberpreis bei 63,74 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Platinpreis um -1,62 Prozent auf 1.665,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.693,00 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Palladiumpreis um 0,48 Prozent auf 1.246,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.240,00 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 91,89 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -3,27 Prozent im Vergleich zum Vortag (95,00 US-Dollar).

Zudem fällt der Ölpreis (WTI). Um -0,99 Prozent reduziert sich der Ölpreis (WTI) um 13:13 Uhr auf 89,14 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (WTI) am Vortag noch bei 90,03 US-Dollar lag.

Währenddessen legt der Baumwolle um 1,05 Prozent auf 0,72 US-Dollar zu. Gestern war der Baumwolle noch 0,71 US-Dollar wert.

Daneben sinkt der Haferpreis um -1,02 Prozent auf 3,15 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,19 US-Dollar.

Mit dem Kaffeepreis geht es indes nordwärts. Der Kaffeepreis gewinnt 0,97 Prozent auf 2,51 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2,48 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gewinnt der Kakaopreis am Donnerstagmittag hinzu. Um 0,03 Prozent auf 2.892,00 Britische Pfund geht es nach oben. Am Vortag stand der Kakaopreis bei 2.891,00 Britische Pfund.

Zudem gibt der Maispreis am Donnerstagmittag nach. Um -0,66 Prozent auf 4,16 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,19 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenpreis um -0,22 Prozent auf 11,21 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 11,23 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenmehlpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:03 Uhr notiert der Sojabohnenmehlpreis 0,43 Prozent stärker bei 303,20 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 301,90 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenölpreis gibt -0,05 Prozent auf 0,75 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,75 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Zuckerpreis kaum. Am Donnerstagmittag lag der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,14 US-Dollar.

Mit dem Erdgaspreis - Natural Gas geht es indes nach unten. Der Erdgaspreis - Natural Gas gibt -1,92 Prozent auf 3,12 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 3,19 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben sinkt der Heizölpreis um -0,83 Prozent auf 94,57 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 95,37 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Kohlepreis kaum. Am Donnerstagmittag lag der Kohlepreis bei 134,25 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 134,25 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Holzpreis im Sinkflug. Um 13:00 Uhr gibt der Holzpreis um -0,08 Prozent auf 619,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 620,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.at