30.04.2026 10:13:20
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Donnerstagvormittag
Der Goldpreis liegt am Vormittag bei 4.620,27 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 10:10 Uhr um 1,68 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.544,13 US-Dollar stand.
Mit dem Silberpreis geht es indes nordwärts. Der Silberpreis gewinnt 2,77 Prozent auf 73,48 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 71,50 US-Dollar an der Tafel standen.
Indes gewinnt der Platinpreis hinzu. Für den Platinpreis geht es nach 1.895,50 US-Dollar am Vortag auf 1.954,00 US-Dollar nach oben (+3,09Prozent).
Zeitgleich verstärkt sich der Palladiumpreis um 2,70 Prozent auf 1.503,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.463,50 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Aufwind. Um 10:00 Uhr zieht der Ölpreis (Brent) um 0,02 Prozent auf 121,70 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 121,68 US-Dollar gemeldet wurde.
Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 1,31 Prozent auf 108,28 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 106,88 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Baumwolle um 1,42 Prozent auf 0,78 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,77 US-Dollar.
Zudem fällt der Haferpreis. Um -5,68 Prozent reduziert sich der Haferpreis um 10:00 Uhr auf 3,15 US-Dollar, nachdem der Haferpreis am Vortag noch bei 3,34 US-Dollar lag.
Daneben präsentiert sich der Maispreis mit einem Kursgewinn. Um 09:57 Uhr notiert der Maispreis 0,21 Prozent stärker bei 4,68 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 4,67 US-Dollar.
Derweil geht es für den Sojabohnenpreis bergauf. Der Sojabohnenpreis steigt 0,23 Prozent auf 11,85 US-Dollar, nach 11,82 US-Dollar am Vortag.
Nach 328,00 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenmehlpreis am Donnerstagvormittag um -0,46 Prozent auf 326,50 US-Dollar gesunken.
Indes gewinnt der Sojabohnenölpreis hinzu. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,75 US-Dollar am Vortag auf 0,76 US-Dollar nach oben (+0,37Prozent).
Nach 0,15 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Donnerstagvormittag um -0,27 Prozent auf 0,15 US-Dollar gesunken.
Inzwischen fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,49 Prozent auf 2,63 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,65 US-Dollar.
Daneben wertet der Heizölpreis um 09:34 Uhr auf. Es geht 0,71 Prozent auf 111,74 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 110,95 US-Dollar stand.
Redaktion finanzen.at