Rohstoffe aktuell 02.10.2026 20:43:14

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Freitagabend

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Freitagabend

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Am Freitagabend knickt der Goldpreis ein. Um 20:40 Uhr sank der Goldpreis um -0,94 Prozent auf 4.139,64 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (4.178,86 US-Dollar).

Indessen reduziert sich der Silberpreis um -0,97 Prozent auf 60,28 US-Dollar. Am Vortag notierte der Silberpreis bei 60,87 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Platinpreis um -1,20 Prozent auf 1.693,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.714,00 US-Dollar.

Daneben sinkt der Palladiumpreis um -0,43 Prozent auf 1.170,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.175,00 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Ölpreis (Brent) kaum von der Stelle. Um 20:31 Uhr werden 102,31 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Zudem fällt der Ölpreis (WTI). Um -1,79 Prozent reduziert sich der Ölpreis (WTI) um 20:40 Uhr auf 91,21 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (WTI) am Vortag noch bei 92,87 US-Dollar lag.

Währenddessen legt der Baumwolle um 1,51 Prozent auf 0,75 US-Dollar zu. Gestern war der Baumwolle noch 0,74 US-Dollar wert.

Daneben sinkt der Haferpreis um -0,49 Prozent auf 4,09 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,11 US-Dollar.

Mit dem Kaffeepreis geht es indes nordwärts. Der Kaffeepreis gewinnt 0,17 Prozent auf 2,89 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2,88 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gibt der Lebendrindpreis am Freitagabend nach. Um -0,16 Prozent auf 2,19 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Lebendrindpreis bei 2,19 US-Dollar.

Zudem gibt der Maispreis am Freitagabend nach. Um -1,00 Prozent auf 4,97 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Maispreis bei 5,02 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Mastrindpreis um -1,36 Prozent auf 3,34 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mastrindpreis bei 3,39 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Orangensaftpreis mit Verlusten. Um 20:00 Uhr notiert der Orangensaftpreis -4,59 Prozent niedriger bei 1,35 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1,42 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenpreis gibt -0,53 Prozent auf 12,77 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 12,84 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem fällt der Sojabohnenmehlpreis. Um -2,10 Prozent reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um 20:15 Uhr auf 344,70 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenmehlpreis am Vortag noch bei 352,10 US-Dollar lag.

Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenölpreis gewinnt 1,85 Prozent auf 0,68 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,67 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben verstärkt sich der Zuckerpreis um 5,23 Prozent auf 0,20 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,19 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Mageres Schwein Preis mit einem Kursgewinn. Um 20:05 Uhr notiert der Mageres Schwein Preis 0,48 Prozent stärker bei 0,78 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,78 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Milchpreis im Sinkflug. Um 20:28 Uhr gibt der Milchpreis um -1,12 Prozent auf 14,96 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 15,13 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 119,14 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,80 Prozent im Vergleich zum Vortag (122,58 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Reispreis im Sinkflug. Um 20:19 Uhr gibt der Reispreis um -0,70 Prozent auf 16,40 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 16,52 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil notiert der Holzpreis bei 526,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (530,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,75 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: panbazil / Shutterstock.com

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