Öl & Co. unter der Lupe 04.09.2026 13:17:06

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Freitagmittag

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Freitagmittag

Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.

Der Goldpreis lag um 13:13 Uhr bei 4.470,90 US-Dollar und damit -0,07 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.474,07 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit Verlusten. Um 13:13 Uhr notiert der Silberpreis -0,21 Prozent niedriger bei 66,84 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 66,98 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Abschläge in Höhe von -1,04 Prozent auf 1.811,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.830,00 US-Dollar.

Zudem gibt der Palladiumpreis am Freitagmittag nach. Um -0,95 Prozent auf 1.414,50 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.428,00 US-Dollar.

Daneben sinkt der Ölpreis (Brent) um -0,57 Prozent auf 94,98 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 95,52 US-Dollar.

Daneben sinkt der Ölpreis (WTI) um -0,77 Prozent auf 90,60 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 91,30 US-Dollar.

Nach 3,43 US-Dollar am Vortag ist der Haferpreis am Freitagmittag um -2,04 Prozent auf 3,36 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit verbucht der Kaffeepreis Abschläge in Höhe von -2,53 Prozent auf 3,16 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kaffeepreis bei 3,24 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Kakaopreis Gewinne verbuchen. Um 13:03 Uhr steigt der Kakaopreis um 0,75 Prozent auf 4.440,00 Britische Pfund. Am Vortag standen noch 4.407,00 Britische Pfund an der Tafel.

Derweil notiert der Maispreis bei 5,14 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (5,15 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,19 Prozent.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,69 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,82 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,70 US-Dollar).

Nach 0,18 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Freitagmittag um 1,83 Prozent auf 0,18 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,93 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,58 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,91 US-Dollar).

Zeitgleich verringert sich der Heizölpreis um -1,31 Prozent auf 119,67 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 121,25 US-Dollar.

Mit dem Kohlepreis geht es indes nordwärts. Der Kohlepreis gewinnt 1,44 Prozent auf 137,65 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 135,70 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet der Holzpreis um 13:00 Uhr auf. Es geht 0,17 Prozent auf 575,00 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 574,00 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Margaret M Stewart / Shutterstock.com

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