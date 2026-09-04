So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Freitagmittag

Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.

Der Goldpreis lag um 13:13 Uhr bei 4.470,90 US-Dollar und damit -0,07 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.474,07 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit Verlusten. Um 13:13 Uhr notiert der Silberpreis -0,21 Prozent niedriger bei 66,84 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 66,98 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Abschläge in Höhe von -1,04 Prozent auf 1.811,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.830,00 US-Dollar.

Zudem gibt der Palladiumpreis am Freitagmittag nach. Um -0,95 Prozent auf 1.414,50 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.428,00 US-Dollar.

Daneben sinkt der Ölpreis (Brent) um -0,57 Prozent auf 94,98 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 95,52 US-Dollar.

Daneben sinkt der Ölpreis (WTI) um -0,77 Prozent auf 90,60 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 91,30 US-Dollar.

Nach 3,43 US-Dollar am Vortag ist der Haferpreis am Freitagmittag um -2,04 Prozent auf 3,36 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit verbucht der Kaffeepreis Abschläge in Höhe von -2,53 Prozent auf 3,16 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kaffeepreis bei 3,24 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Kakaopreis Gewinne verbuchen. Um 13:03 Uhr steigt der Kakaopreis um 0,75 Prozent auf 4.440,00 Britische Pfund. Am Vortag standen noch 4.407,00 Britische Pfund an der Tafel.

Derweil notiert der Maispreis bei 5,14 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (5,15 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,19 Prozent.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,69 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,82 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,70 US-Dollar).

Nach 0,18 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Freitagmittag um 1,83 Prozent auf 0,18 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,93 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,58 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,91 US-Dollar).

Zeitgleich verringert sich der Heizölpreis um -1,31 Prozent auf 119,67 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 121,25 US-Dollar.

Mit dem Kohlepreis geht es indes nordwärts. Der Kohlepreis gewinnt 1,44 Prozent auf 137,65 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 135,70 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet der Holzpreis um 13:00 Uhr auf. Es geht 0,17 Prozent auf 575,00 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 574,00 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.at