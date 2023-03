So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Freitagvormittag

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Der Goldpreis liegt am Vormittag bei 1.986,68 US-Dollar. So fiel der Goldpreis um 10:10 Uhr um -0,22 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 1.991,03 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Zugewinne in Höhe von 0,13 Prozent auf 23,09 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 23,06 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Platinpreis um -0,46 Prozent auf 983,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 987,50 US-Dollar.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.415,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.441,00 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,80 Prozent.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (Brent) Verluste. Um 10:00 Uhr fällt der Ölpreis (Brent) um -1,03 Prozent auf 74,81 US-Dollar. Am Vortag standen noch 75,91 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (WTI) gibt -0,91 Prozent auf 68,85 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 69,96 US-Dollar an der Tafel standen.

Mit dem Baumwolle geht es indes nach unten. Der Baumwolle gibt -0,34 Prozent auf 0,77 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,78 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen fällt der Haferpreis um -0,42 Prozent auf 3,60 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Haferpreis bei 3,62 US-Dollar.

Nach 6,32 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Freitagvormittag um 0,59 Prozent auf 6,35 US-Dollar gestiegen.

Mit dem Sojabohnenpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenpreis gibt -0,16 Prozent auf 14,16 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 14,20 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Aufwind. Um 09:59 Uhr zieht der Sojabohnenmehlpreis um 0,16 Prozent auf 438,90 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 438,30 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gibt der Sojabohnenölpreis am Freitagvormittag nach. Um -0,19 Prozent auf 0,52 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,52 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,21 US-Dollar) geht es um -0,52 Prozent auf 0,21 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Zugewinne in Höhe von 0,88 Prozent auf 2,17 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,15 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Heizölpreis kaum vom Fleck. Nach 70,80 US-Dollar am Vortag, tendiert der Heizölpreis um 09:56 Uhr bei 70,80 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at